Chiara Ferragni sul lago di Como con José Hernandez | weekend da innamorati nell'hotel con suite da 15 mila euro a notte

Da fanpage.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chiara Ferragni e José Hernandez hanno trascorso un weekend romantico sul lago di Como, soggiornando in una suite da 15 mila euro a notte in un hotel rinomato. La coppia si è rilassata in una delle strutture più celebri della zona, nota per il suo stile elegante e il servizio di alta gamma. La presenza di Ferragni e Hernandez ha attirato l'attenzione dei visitatori e dei media locali.

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La coppia si è concessa un weekend di lusso in una struttura iconica del territorio, una delle più famose e apprezzate in tutto il mondo: l'Hotel Passalacqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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