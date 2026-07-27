Chiara Ferragni sul lago di Como con José Hernandez | weekend da innamorati nell'hotel con suite da 15 mila euro a notte

Chiara Ferragni e José Hernandez hanno trascorso un weekend romantico sul lago di Como, soggiornando in una suite da 15 mila euro a notte in un hotel rinomato. La coppia si è rilassata in una delle strutture più celebri della zona, nota per il suo stile elegante e il servizio di alta gamma. La presenza di Ferragni e Hernandez ha attirato l'attenzione dei visitatori e dei media locali.

La coppia si è concessa un weekend di lusso in una struttura iconica del territorio, una delle più famose e apprezzate in tutto il mondo: l'Hotel Passalacqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Chiara Ferragni.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chiara Ferragni rompe il silenzio: prima foto con José Hernandez al Lago di Como

Notizie e thread social correlati

Chiara Ferragni, vacanza da sogno a Como con José HernandezChiara Ferragni ha trascorso una vacanza a Como con il fidanzato José Hernandez e i figli Leone e Vittoria.

Compleanno casalingo per José Hernandez: il fidanzato di Chiara Ferragni indossa l’orologio da 11mila euroOggi si celebra il compleanno di José Hernandez, il fidanzato di Chiara Ferragni.

Temi più discussi: Chiara Ferragni, vacanza da sogno a Como con José Hernandez; Chiara Ferragni, vacanza a Como col fidanzato José Hernandez e i figli; Ferragni trema ancora per tre cause derivate dal Pandoro-gate; Chiara Ferragni è incinta e aspetta un figlio da José Hernandez: perché i fan sono impazziti dopo le ultime foto dell'influencer.

Chiara Ferragni trema ancora per tre cause derivate dal Pandoro-gate. Non ancora saldati gli 800mila euro a enti benefici decisi dall’Antitrust x.com

Chiara Ferragni a Como con José Hernandez e i figli Leone e VittoriaChiara Ferragni è tornata sul Lago di Como con José Hernandez e con i figli Leone e Vittoria, avuti con Fedez, per una breve vacanza in una delle località più esclusive d’Italia. La presenza del ... bigodino.it

Chiara Ferragni sul lago di Como con José Hernandez: weekend da innamorati nell’hotel con suite da 15 mila euro a notteLa coppia si è concessa un weekend di lusso in una struttura iconica del territorio, una delle più famose e apprezzate in tutto il mondo: l'Hotel Passalacqua ... fanpage.it