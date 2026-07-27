Chiara Ferragni sul lago di Como con José Hernandez | weekend da innamorati nell'hotel con suite da 15 mila euro a notte
Chiara Ferragni e José Hernandez hanno trascorso un weekend romantico sul lago di Como, soggiornando in una suite da 15 mila euro a notte in un hotel rinomato. La coppia si è rilassata in una delle strutture più celebri della zona, nota per il suo stile elegante e il servizio di alta gamma. La presenza di Ferragni e Hernandez ha attirato l'attenzione dei visitatori e dei media locali.
La coppia si è concessa un weekend di lusso in una struttura iconica del territorio, una delle più famose e apprezzate in tutto il mondo: l'Hotel Passalacqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Chiara Ferragni rompe il silenzio: prima foto con José Hernandez al Lago di Como
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