Chiara Ferragni vacanza da sogno a Como con José Hernandez
Chiara Ferragni ha trascorso una vacanza a Como con il fidanzato José Hernandez e i figli Leone e Vittoria. Dopo aver visitato Grecia e Portofino, si è trovata in una località nota per il paesaggio e le strutture di lusso. La famiglia ha soggiornato in una villa o struttura di alta gamma, senza ulteriori dettagli sulle attività svolte o sulla durata del soggiorno. La presenza di Ferragni e dei suoi familiari è stata documentata sui social network.
Lusso, location da sogno e tanto amore: si potrebbe riassumere così l’estate di Chiara Ferragni. La popolare influencer, dopo le trasferte in Grecia e a Portofino, è approdata a Como in compagnia del fidanzato José Hernandez e dei figli Leone e Vittoria. E, anche in questa occasione, a rubare la scena sono outfit e hotel esclusivi. Il soggiorno a Como di Chiara Ferragni. Nuova tappa per Chiara Ferragni e José Hernandez. La coppia, che stra trascorrendo la prima estate insieme nelle location più suggestive del Mediterraneo, è approdata a Como. Si tratta di una città a cui l’imprenditrice è molto legata: proprio qui, infatti, aveva acquistato insieme al suo ex marito Fedez una splendida villa sul lago, venduta nel 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it
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