Compleanno casalingo per José Hernandez | il fidanzato di Chiara Ferragni indossa l'orologio da 11mila euro

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si celebra il compleanno di José Hernandez, il fidanzato di Chiara Ferragni. La festeggiata lo ha accolto a casa con una torta e le candeline, in un’occasione intima e privata. Durante la giornata, Hernandez ha indossato un orologio dal valore di circa 11.000 euro. La giornata si è svolta senza eventi pubblici o cerimonie ufficiali, concentrandosi su un momento di festa in ambito domestico.

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Josè Hernandez festeggia oggi il compleanno e la fidanzata Chiara Ferragni lo ha sorpreso con torta e candeline allo scoccare della mezzanotte. In quanti hanno notato l'orologio di lusso al braccio dell'imprenditore colombiano?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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