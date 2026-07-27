Alcuni scatti dell'influencer hanno mostrato una rotondità sospetta, portando a speculazioni sulla sua possibile gravidanza. Si parla di un terzo figlio, dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio precedente. La notizia si diffonde attraverso il gossip, senza conferme ufficiali. La coppia non ha ancora commentato la questione.

In alcuni scatti dell'influencer ci sarebbero "rotondità sospette": Chiara Ferragni è incinta del fidanzato José Hernandez? Per lei si tratterebbe del terzo figlio dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Fedez Chiara Ferragni è incinta del fidanzato Josè Hernandez? La voce è nata dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Chiara Ferragni.

© Ilgiornaleditalia.it - "Chiara Ferragni incinta di José Hernandez, aspetta un figlio dal nuovo compagno", un "pancino sospetto" scatena il gossip

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chiara Ferragni incinta Il dettaglio al ristorante che smentisce tutto

Notizie e thread social correlati

“Chiara Ferragni è incinta”: l’imprenditrice aspetta un figlio da Josè Hernandez?Durante le vacanze, sono apparsi scatti che mostrano Chiara Ferragni in modo che alcuni interpretano come possibile gravidanza.

Ecco il gossip dell’estate: Chiara Ferragni incinta del nuovo fidanzato! Dopo Fedez, terzo figlio anche per lei?Durante l’estate circolano voci su una influencer italiana che sarebbe incinta del nuovo partner.

Temi più discussi: Chiara Ferragni è incinta e aspetta un figlio da José Hernandez: perché i fan sono impazziti dopo le ultime foto dell'influencer; La gaffe di Fedez dopo la nascita di Edoardo Lupo rilancia il gossip su Chiara Ferragni: la sua reazione; Fedez è diventato papà per la terza volta; Perché l'ossessione per Fedez ricoverato ha poco a che fare con il voler sapere come sta.

Chiara Ferragni è incinta? Le foto delle vacanze fanno esplodere il gossip sul webChiara Ferragni è incinta? Le foto delle vacanze alimentano il gossip sulla possibile gravidanza: nessuna conferma ufficiale, solo indiscrezioni nate sui social. notizie.it

Chiara Ferragni è incinta: l’imprenditrice aspetta un figlio da Josè Hernandez?Chiara Ferragni è incinta? Gli scatti delle vacanze alimentano il gossip sul web, mentre lei sceglie di non intervenire. novella2000.it