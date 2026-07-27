Chiara Ferragni incinta di José Hernandez aspetta un figlio dal nuovo compagno un pancino sospetto scatena il gossip
Alcuni scatti dell'influencer hanno mostrato una rotondità sospetta, portando a speculazioni sulla sua possibile gravidanza. Si parla di un terzo figlio, dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio precedente. La notizia si diffonde attraverso il gossip, senza conferme ufficiali. La coppia non ha ancora commentato la questione.
In alcuni scatti dell'influencer ci sarebbero "rotondità sospette": Chiara Ferragni è incinta del fidanzato José Hernandez? Per lei si tratterebbe del terzo figlio dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Fedez Chiara Ferragni è incinta del fidanzato Josè Hernandez? La voce è nata dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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