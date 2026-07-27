Durante le vacanze, sono apparsi scatti che mostrano Chiara Ferragni in modo che alcuni interpretano come possibile gravidanza. La donna non ha commentato pubblicamente le foto, mentre il web si è diviso tra chi sospetta un pancino evidenziato e chi ritiene si tratti di altro. La voce di una futura maternità si diffonde tra commenti e ipotesi sui social network.

Chiara Ferragni è incinta? Gli scatti delle vacanze alimentano il gossip sul web, mentre lei sceglie di non intervenire. Un dettaglio nelle ultime foto di Chiara Ferragni ha acceso la curiosità del web: tra commenti e ipotesi dei fan è tornata a circolare la voce che l’imprenditrice digitale possa essere incinta. Gli scatti delle sue vacanze hanno alimentato il gossip, ma dietro le indiscrezioni non c’è ancora alcuna conferma ufficiale. Negli ultimi mesi Chiara Ferragni ha mostrato sui social una quotidianità molto diversa rispetto al passato. Dopo la conclusione del matrimonio con Fedez, l’imprenditrice ha ritrovato serenità accanto a José Hernandez, con il quale condivide viaggi, momenti di relax e giornate lontane dai riflettori. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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© Novella2000.it - “Chiara Ferragni è incinta”: l’imprenditrice aspetta un figlio da Josè Hernandez?

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Fedez comunica a Chiara Ferragni che aspetta un figlio, la reazione di lei e il gossip su Meloni

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