Durante l’estate circolano voci su una influencer italiana che sarebbe incinta del nuovo partner. Dopo aver avuto un figlio con un noto cantante, si ipotizza che possa aspettare un altro bambino. Le indiscrezioni sono basate su alcune immagini e dichiarazioni recenti, ma non sono state confermate ufficialmente. La protagonista del gossip ha mantenuto un riserbo sulla questione, e nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa.

Ogni estate porta con sé nuove indiscrezioni sul mondo dello spettacolo e, quando al centro dell’attenzione c’è uno dei personaggi più seguiti d’Italia, le ipotesi si moltiplicano nel giro di poche ore. È quanto sta accadendo in questi giorni, con una serie di fotografie condivise sui social da Chiara Ferragni, fotografie che hanno dato il via a un acceso dibattito tra fan e curiosi. Tra interpretazioni, supposizioni e commenti, il web si è rapidamente diviso, ma al momento non esistono certezze. Chiara Ferragni, pancino sospetto o solita non-notizia?. Le immagini pubblicate da Chiara Ferragni durante le vacanze trascorse tra Portofino, Roma e il lago di Como hanno acceso la fantasia di molti utenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Ecco il gossip dell’estate: Chiara Ferragni incinta del nuovo fidanzato! Dopo Fedez, terzo figlio anche per lei?

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FIGLIACHIARA E' MIRKO SI SONO FIDANZATI , FIGLIODIEGO E' GELOSO..

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