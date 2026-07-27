Chi sarà il nuovo CT della Nazionale dopo il no a Pirlo | da Baldini a Palladino tutti i possibili nomi

Dopo il rifiuto di Pirlo, si sono fatti avanti diversi candidati per la panchina della Nazionale, tra cui Baldini e Palladino. La questione potrebbe influire anche sulla posizione di alcuni dirigenti, con possibili dimissioni di figure chiave del settore tecnico. La ricerca del nuovo allenatore prosegue, senza ancora una scelta ufficiale.

Dopo l'addio all'ipotesi Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale, è ripartito il toto-nomi che aprono a nuovi scenari. Che potrebbero prevedere anche al ribaltone tecnico con le dimissioni di Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Chi sarà il PROSSIMO CT della NAZIONALE VE LO DICO IO...

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