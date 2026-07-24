Sarà Pirlo il nuovo Ct della Nazionale dopo il no di Guardiola Contratto di 4 anni a 1,5 milioni a stagione
Andrea Pirlo è stato annunciato come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. La decisione è arrivata dopo il rifiuto di un altro allenatore molto richiesto. Il contratto ha una durata di quattro anni e prevede un compenso di 1,5 milioni di euro all’anno. La notizia è stata diffusa da alcuni quotidiani e poi ripresa da vari siti di informazione sportiva.
Roma, 24 luglio 2026 – Sarà Andrea Pirlo in nuovo ct della Nazionale italiana di calcio. Ad anticipare la notizia è Repubblica e poi rilanciata da diversi siti d’informazione sportiva. Secondo il quotidiano mancherebbe solo l’ annuncio ufficiale ma l’accordo con l’ex giocatore di Brescia, Inter, Milan e Juve (Juventus di cui è stato anche allenatore, non fortunato, per una stagione) sarebbe cosa fatta. Dopo il no di Guardiola a Paolo Maldini e Leonardo, avevano preso sempre più quota le azioni di Pirlo a discapito degli altri due nomi fatti per la panchina della nazionale: quelli di Conte e Mancini che con l’arrivo di Maldini come direttore tecnico e Leonardo come Advisor. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Andrea Pirlo è il nuovo CT della Nazionale, cè laccordo: contratto fino al 2030
Notizie e thread social correlati
Andrea Pirlo nuovo ct della Nazionale italiana dopo il no di Guardiola, contratto di 4 anni a 1,5 mln€ più bonusAndrea Pirlo è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio.
Leggi anche: Pirlo è il nuovo allenatore della Nazionale: per lui un contratto di 4 anni a 1,5 milioni
Temi più discussi: Pirlo nuovo ct, la scelta di Maldini spacca l'Italia: tifosi e commentatori scettici, Serie A contraria; Nessun modulo fisso, libertà sulla trequarti, possesso e riaggressione: Pirlo allena così; Nuovo ct, Maldini spinge per Pirlo e Malagò frena: Si può arrivare alla stessa conclusione, ma per ora non ci siamo; Ma cosa ha fatto Andrea Pirlo per diventare sul serio il nuovo CT della Nazionale?.
Accordo con Pirlo, sarà lui il nuovo ct della Nazionale x.com
Pirlo sarà il nuovo ct della Nazionale, contratto di 4 anni, a 1,5 milioni circa più bonus. #ilmattino #pirlo #nazionale facebook
Calcio, accordo con Pirlo: sarà lui il nuovo ct della NazionaleI vertici della Federcalcio hanno deciso di scommettere sull'ex allenatore della Juventus dopo il rifiuto di Guardiola. Per lui contratto di 4 anni da 1,5 milioni ... tg.la7.it
Andrea Pirlo ha detto sì alla Nazionale, sarà il nuovo allenatore dell’Italia: contratto fino al 2030Dopo il no di Guardiola c'è stata una rapida accelerazione per la panchina dell'Italia, che fino al 2030 sarà di Andrea Pirlo ... fanpage.it