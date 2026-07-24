Andrea Pirlo è stato annunciato come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. La decisione è arrivata dopo il rifiuto di un altro allenatore molto richiesto. Il contratto ha una durata di quattro anni e prevede un compenso di 1,5 milioni di euro all’anno. La notizia è stata diffusa da alcuni quotidiani e poi ripresa da vari siti di informazione sportiva.

Roma, 24 luglio 2026 – Sarà Andrea Pirlo in nuovo ct della Nazionale italiana di calcio. Ad anticipare la notizia è Repubblica e poi rilanciata da diversi siti d’informazione sportiva. Secondo il quotidiano mancherebbe solo l’ annuncio ufficiale ma l’accordo con l’ex giocatore di Brescia, Inter, Milan e Juve (Juventus di cui è stato anche allenatore, non fortunato, per una stagione) sarebbe cosa fatta. Dopo il no di Guardiola a Paolo Maldini e Leonardo, avevano preso sempre più quota le azioni di Pirlo a discapito degli altri due nomi fatti per la panchina della nazionale: quelli di Conte e Mancini che con l’arrivo di Maldini come direttore tecnico e Leonardo come Advisor. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sarà Pirlo il nuovo Ct della Nazionale dopo il no di Guardiola. Contratto di 4 anni a 1,5 milioni a stagione

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Andrea Pirlo è il nuovo CT della Nazionale, cè laccordo: contratto fino al 2030

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