Non solo Pirlo e Mancini gli altri nomi per il prossimo ct della Nazionale Chi è in testa | cosa dicono i bookmaker

I bookmaker indicano i favoriti per il ruolo di ct della Nazionale dopo il rifiuto di Pep Guardiola. Tra i nomi più quotati ci sono allenatori già in lista da tempo, ma ci sono anche alcune sorprese. La scelta dipenderà dalle decisioni della Federcalcio, che continua a valutare diverse opzioni. La selezione avverrà nei prossimi mesi, con le trattative ancora in corso.

Con il rifiuto di Pep Guardiola all’offerta tentatrice di Paolo Maldini e Leonardo, si riapre la giostra per la scelta del prossimo ct azzurro, con nomi già noti da tempo in testa ai vertici della Federcalcio, e qualche sorpresa. Almeno a guardare le quote delle scommesse, che contemplano certo l’ex ct Roberto Mancini, preferito da Giovanni Malagò; Andrea Pirlo, amico e candidato ideale per Paolo Maldini; ci sono poi personaggi magari meno sponsorizzati, ma considerati dai bookmaker assolutamente nelle condizioni di aspirare alla sfida diventata ormai impossibile: riportare la Nazionale italiana ai Mondiali. Pirlo primo nella lista dei bookmaker. 🔗 Leggi su Open.online

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PIRLO favorito per diventare il nuovo ct della nazionale italiana...

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