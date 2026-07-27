Chi è Jason Bard Yarmosky il nuovo amore di Katie Holmes

Da dilei.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Katie Holmes è stata sorpresa con il suo nuovo partner, Jason Bard Yarmosky, in pubblico. La coppia è stata fotografata insieme durante una passeggiata in città. Yarmosky è un artista visivo noto per le sue opere. La relazione tra i due non è stata ufficialmente confermata, ma sono stati immortalati mentre si tenevano per mano. Holmes, dopo un lungo periodo da single, sembra aver iniziato una nuova relazione.

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Jason Bard Yarmosky è il nuovo amore di Katie Holmes. Dopo un lunghissimo periodo da single l’attrice ed ex star di Dawson’s Creek avrebbe ritrovato il sorriso. Katie Holmes è di nuovo innamorata. Dopo diversi avvistamenti per le strade di New York sembra ormai ufficiale: Jason Bard Yarmosky e Katie Holmes stanno insieme. I due avrebbero deciso di uscire allo scoperto dopo mesi di frequentazione e starebbero vivendo, secondo insider vicini all’attrice, un sentimento forte e bellissimo. Katie Holmes è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata e dopo il divorzio da Tom Cruise aveva sempre dato la massima priorità a sua figlia Suri Cruise. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Katie Holmes Makes First Official Public Appearance with Boyfriend Jason Bard Yarmosky

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