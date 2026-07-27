Chi è Flavia Punzo la single vicina a Cristian Mascolino a Temptation Island 2026

Da fanpage.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Flavia Punzo, studentessa di Biologia, è la tentatrice che ha attirato l’attenzione di Cristian Mascolino, fidanzato di Soraya Sabetta, durante Temptation Island 2026. La giovane ha conquistato il partecipante nel corso del programma. È single e residente nelle vicinanze. Punzo ha dichiarato di voler diventare biologa nutrizionista.

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Flavia Punzo è la tentatrice che ha conquistato Cristian Mascolino, fidanzato di Soraya Sabetta, a Temptation Island 2026. Studentessa di Biologia, sogna di diventare una biologa nutrizionista. È appassionata di fitness e ha 23 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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