Cristian si è interessato a Flavia Punzo, una delle tentatrici nel villaggio di Temptation Island. Flavia, studentessa e aspirante nutrizionista, è al centro delle ultime anticipazioni riguardanti il programma. La ragazza campana ha attirato l’attenzione del partecipante, che ha manifestato un avvicinamento nei suoi confronti. Le riprese mostrano un interesse crescente tra i due, mentre il resto del villaggio osserva gli sviluppi.

Flavia Punzo è la single che avrebbe conquistato l'interesse di Cristian nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island. La giovane campana, studentessa e aspirante nutrizionista, è al centro delle nuove anticipazioni. A Temptation Island arriva un nuovo colpo di scena nel percorso di Cristian Mascolino e Soraya Sabetta. Dopo che abbiamo visto il fidanzato soffrire per il suo avvicinamento al single Dimitri, Soraya dovrà fare i conti con un inatteso cambio di rotta: Cristian sembra aver trovato una nuova complicità con la tentatrice Flavia Punzo. Ma chi è la ragazza che ha attirato la sua attenzione? Per gran parte del percorso a Temptation Island, Soraya ha rimproverato Cristian di non reagire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Temptation Island, Cristian si avvicina a Flavia Punzo: chi è la tentatrice del villaggio

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