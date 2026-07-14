Temptation Island Cristian in crisi per una tentatrice | chi è Flavia Punzo
A Temptation Island 2026, Cristian Mascolino si trova in crisi dopo un video con una tentatrice di nome Flavia Punzo. La registrazione mostra un atteggiamento diverso rispetto al passato, suscitando dubbi nella compagna. La coppia è al centro di discussioni e tensioni, con la donna che potrebbe trovarsi ad affrontare una realtà diversa da quella conosciuta. La situazione si sviluppa nelle prossime puntate del programma.
A Temptation Island 2026 può bastare un solo video per mettere in discussione ogni certezza. Lo sappiamo bene e lo sa anche Soraya Sabetta, che nelle prossime puntate potrebbe trovarsi di fronte a un Cristian Mascolino molto diverso da quello a cui è abituata. Il fidanzato, super paziente e anche un po’ rassegnato, avrebbe infatti iniziato a lasciarsi coinvolgere dalla presenza di Flavia Punzo, una delle single rimaste più defilate nelle prime fasi del programma e ora sempre più al centro dell’attenzione. La giovane napoletana sarebbe riuscita ad avvicinarsi a Cristian con estrema naturalezza, senza mai apparire invadente, costruendo con lui un rapporto basato sul dialogo, sulla sintonia e su una crescente complicità. 🔗 Leggi su Dilei.it
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