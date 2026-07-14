A Temptation Island 2026 può bastare un solo video per mettere in discussione ogni certezza. Lo sappiamo bene e lo sa anche Soraya Sabetta, che nelle prossime puntate potrebbe trovarsi di fronte a un Cristian Mascolino molto diverso da quello a cui è abituata. Il fidanzato, super paziente e anche un po’ rassegnato, avrebbe infatti iniziato a lasciarsi coinvolgere dalla presenza di Flavia Punzo, una delle single rimaste più defilate nelle prime fasi del programma e ora sempre più al centro dell’attenzione. La giovane napoletana sarebbe riuscita ad avvicinarsi a Cristian con estrema naturalezza, senza mai apparire invadente, costruendo con lui un rapporto basato sul dialogo, sulla sintonia e su una crescente complicità. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Temptation Island, Cristian in crisi per una tentatrice: chi è Flavia Punzo

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Temptation Island, colpo di scena al falò: arriva anche la tentatrice Giada

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