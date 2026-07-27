Durante il Comic Con di San Diego è stato annunciato che David Jonsson interpreterà Black Panther nel terzo film del franchise dedicato a Wakanda. La conferma ufficiale è arrivata in occasione dell’evento, che ha svelato anche l’uscita del nuovo capitolo. Jonsson prenderà il ruolo del protagonista nel sequel, senza ulteriori dettagli sul personaggio o sulla trama. La produzione del film è ancora in fase di sviluppo.

David Jonsson sarà Black Panther nel nuovo film Marvel. L’annuncio è arrivato durante il Comic Con di San Diego, con la conferma dell’uscita del terzo capitolo dedicato al mondo di Wakanda. Il film uscirà nelle sale il 15 dicembre 2028, e l’attore britannico sarà il volto del protagonista: i nterpreterà il figlio ormai adulto di T’Challa (Chadwick Boseman) e Nakia, il bambino rivelato negli ultimi minuti di Black Panther: Wakanda Forever. Non sostituirà insomma il compianto Boseman, morto nel 2020 a causa di un cancro al colon: si ritaglierà un nuovo spazio e un nuovo ruolo, interpretando un nuovo personaggio ancora tutto da scoprire. Chi è David Jonsson. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Chi è David Jonsson, che sarà Black Panther nel nuovo film Marvel. L’annuncio è arrivato durante il Comic Con di San Diego

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Temi più discussi: Black Panther 3, David Jonsson è T’Challa II: il nuovo film Marvel uscirà nel 2028; David Jonsson è il nuovo Black Panther, il terzo film uscirà nel 2028; Marvel annuncia Black Panther 3, David Jonsson protagonista; Nuovo Black Panther: il britannico David Jonsson è il figlio di T'Challa in Black Panther 3.

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