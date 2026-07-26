Al Comic-Con di San Diego, è stato annunciato che il film Black Panther 3 uscirà e che David Jonsson interpreterà il figlio di T’Challa. La presentazione si è svolta nel padiglione Hall H, dove i produttori hanno confermato anche che il film sarà girato in formato 70mm. La comunicazione è arrivata durante un evento con Kevin Feige e Ryan Coogler, che hanno svelato dettagli sul progetto.

Il padiglione della Hall H al San Diego Comic-Con continua a regalare scosse sismiche per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Oltre ai grandi annunci sul fronte soprannaturale, Kevin Feige e il regista Ryan Coogler sono saliti sul palco per svelare ufficialmente Black Panther 3. Come riportato da The Hollywood Reporter, il terzo capitolo della saga farà il suo debutto nelle sale cinematografiche il 15 dicembre 2028 e verrà interamente girato nel prestigioso formato 70mm. La vera sorpresa della presentazione è stata l’ingresso nel cast dell’attore britannico David Jonsson (star emergente già apprezzata in Alien: Romulus e Industry). Jonsson interpreterà la versione adulta del figlio di T’Challa (T’Challa II), introducendo così il nuovo volto destinato a raccogliere la leggendaria eredità lasciata dal compianto Chadwick Boseman. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Black Panther 3 ha una data: David Jonsson sarà il figlio di T’Challa nel film in 70mm

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Black Panther 3 Officially Announced! David Jonsson Cast as TChallas Son | Release Date Revealed

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