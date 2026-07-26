Al Comic-Con è stato annunciato il terzo capitolo di Black Panther: David Jonsson interpreterà T'Challa II, il nuovo re del Wakanda. La conferma è arrivata durante l'evento, senza ulteriori dettagli sulla trama. Tra i fan circola una teoria che collega il cambio di attore agli avvenimenti di Avengers: Doomsday e Secret Wars. L’annuncio ha suscitato attenzione tra il pubblico presente.

Marvel Studios annuncia al San Diego Comic-Con Black Panther 3: David Jonsson interpreterà il principe T'Challa II, nuovo protagonista della saga e una teoria dei fan collega il suo sorprendente recasting agli eventi di Avengers: Doomsday e Secret Wars. Il futuro di Black Panther ha finalmente un volto. Durante il panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con 2026, Kevin Feige ha annunciato ufficialmente Black Panther 3, confermando il ritorno di Ryan Coogler alla regia e svelando chi raccoglierà l'eredità di T'Challa. Sarà David Jonsson, protagonista di Alien: Romulus e The Long Walk, a interpretare il principe T'Challa II, il figlio del re di Wakanda introdotto da bambino nel finale di Black Panther: Wakanda Forever. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Black Panther 3 annunciato al Comic-Con: David Jonsson sarà T'Challa II, figlio del re del Wakanda

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Black Panther 3 Officially Announced! David Jonsson Cast as TChallas Son | Release Date Revealed

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