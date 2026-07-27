La Procura di Roma non acquisirà le conversazioni tra l’ex sottosegretario e Caroccia senza l’autorizzazione della Camera. La decisione arriva dopo che, in passato, si era deciso di tornare alla Camera per ottenere il nulla osta. La questione riguarda le chat di Delmastro e il loro utilizzo nell’ambito di un procedimento giudiziario. La richiesta di autorizzazione è stata ribadita, e ora si attende una decisione da parte dell’assemblea parlamentare.

Tutto daccapo. Sull’utilizzo delle chat di Delmastro la palla torna alla Camera. Per la seconda volta, nel più classico gioco delle parti. La Procura di Roma, infatti, ha comunicato che non prenderà in considerazione, almeno per il momento, la memoria depositata dall’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Mauro e Miriam Caroccia, contenente i messaggi tra l’ex sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, e Mauro Caroccia, in passato condannato come prestanome del clan Senese. Gli inquirenti ritengono infatti di dover attendere l’eventuale autorizzazione della Camera dei deputati prima di poter acquisire e valutare il contenuto delle conversazioni nell’ambito dell’inchiesta sulla Bisteccheria e i presunti rapporti tra l’esponente di Fratelli d’Italia e l’imprenditore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Chat Delmastro, la Procura di Roma non acquisirà le conversazioni tra l’ex sottosegretario e Caroccia senza l’ok della Camera

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Caso Delmastro, la Procura di Roma chiede autorizzazione alla Camera per chat con Caroccia

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