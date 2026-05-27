La procura di Roma chiede l' autorizzazione alla Camera per le chat tra Delmastro e Caroccia

Da feedpress.me 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La procura di Roma ha richiesto alla Camera l’autorizzazione a visionare le chat tra un deputato e un collaboratore. Le conversazioni sono state trovate durante le indagini sul caso legato a un locale di ristorazione. La richiesta è stata presentata alla giunta parlamentare competente, che dovrà decidere se concedere l’autorizzazione. Le chat sono al centro di un’indagine per verificare eventuali illeciti.

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La Procura di Roma che indaga sul caso Bisteccheria d’Italia ha chiesto alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di potere acquisire tutte le chat intercorse tra l’ex sottosegretario alla Giustizia, Andre Delmastro, e Mauro Caroggia indagato per riciclaggio e attualmente detenuto in carcere dove sta scontando una pena definitiva a 4 anni nell’ambito di una indagine sul clan Senese. L'iniziativa della Procura è anticipata dal sito del Corriere della Sera. I pm di piazzale Clodio nelle scorse settimane hanno proceduto al sequestro del cellulare dell’indagato e chiedono all’organo parlamentare di potere acquisire le comunicazioni intercorse tra Caroccia e Delmastro che è stato azionista della società 'Le 5 Forchette' proprietaria del ristorante. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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