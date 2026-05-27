La procura di Roma ha richiesto alla Camera l’autorizzazione a visionare le chat tra un deputato e un collaboratore. Le conversazioni sono state trovate durante le indagini sul caso legato a un locale di ristorazione. La richiesta è stata presentata alla giunta parlamentare competente, che dovrà decidere se concedere l’autorizzazione. Le chat sono al centro di un’indagine per verificare eventuali illeciti.

La Procura di Roma che indaga sul caso Bisteccheria d’Italia ha chiesto alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di potere acquisire tutte le chat intercorse tra l’ex sottosegretario alla Giustizia, Andre Delmastro, e Mauro Caroggia indagato per riciclaggio e attualmente detenuto in carcere dove sta scontando una pena definitiva a 4 anni nell’ambito di una indagine sul clan Senese. L'iniziativa della Procura è anticipata dal sito del Corriere della Sera. I pm di piazzale Clodio nelle scorse settimane hanno proceduto al sequestro del cellulare dell’indagato e chiedono all’organo parlamentare di potere acquisire le comunicazioni intercorse tra Caroccia e Delmastro che è stato azionista della società 'Le 5 Forchette' proprietaria del ristorante. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La procura di Roma chiede l'autorizzazione alla Camera per le chat tra Delmastro e Caroccia

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