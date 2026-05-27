La Procura di Roma chiede alla Camera l' autorizzazione per le chat tra Delmastro e Caroccia

La Procura di Roma ha richiesto alla Camera l’autorizzazione per visionare le chat tra un parlamentare e un suo collaboratore. L’indagine riguarda un’indagine in corso e coinvolge l’indagato, accusato di aver commesso determinati reati. La richiesta si basa sulle comunicazioni scambiate tra i due, che sono state considerate rilevanti per l’inchiesta. La decisione sulla richiesta è ancora in fase di valutazione.

La procura di Roma, nell'ambito dell'inchiesta che vede indagato Mauro Caroccia - accusato di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori -, ha chiesto alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire le chat intercorse tra lo stesso e l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che non è iscritto sul registro degli indagati. La notizia è stata anticipata da Il Corriere della Sera. Il legame tra Delmastro e Caroccia: soci di un ristorante Delmastro e Caroccia erano soci di un ristorante di carne in zona Tuscolana e, per questo, il parlamentare è citato nella vicenda. L adifesa di... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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PM DI ROMA CHIEDE LE CHAT TRA DELMASTRO E CAROCCIA: SVOLTA NELLINCHIESTA BISTECCHERIA DITALIA

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La procura di Roma chiede l'autorizzazione alla Camera per le chat tra Delmastro e CarocciaLa procura di Roma ha richiesto alla Camera l’autorizzazione a visionare le chat tra un deputato e un collaboratore.

Chat tra Delmastro e Caroccia, la Procura di Roma chiede l’autorizzazione alla Camera per acquisirleLa Procura di Roma ha chiesto alla Camera l’autorizzazione a acquisire le conversazioni tra un parlamentare e un collaboratore, registrate in chat.

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Complici del genocidio, come prima Gli abusi sulla Flotilla sono tutta colpa di Ben Gvir: a Tajani bastano le lievi condanne di Nathan al ministro estremista per assolvere Israele Restano ferme sul tavolo di Nordio, le rogatorie della Procura di Roma che indag x.com

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