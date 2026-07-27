Charli XCX ha pubblicato Music Fashion Film B-Sides Edition su iTunes
Su iTunes è stata resa disponibile una versione digitale deluxe dell'album di Charli XCX intitolata “Music, Fashion, Film (B-Sides Edition)”. Include tre brani inediti: “I Keep On Thinking Bout You Every Single Day and Night”, “Playboy Bunny” e “If You Take the Music Then What Has She Got?”. Questi brani sono versioni B-sides del progetto principale “Music, Fashion, Film”, pubblicato di recente.
I brani I Keep On Thinking Bout You Every Single Day and Night, Playboy Bunny e If You Take the Music Then What Has She Got? – B-sides del nuovo album di Charli XCX, Music, Fashion, Film – sono stati caricati su iTunes all’interno di una versione digitale deluxe del disco, intitolata Music, Fashion, Film (B-Sides Edition). La cantante aveva già condiviso i tre pezzi con i fan sul suo account Instagram secondario ( @b.sides ) ed erano inclusi come vere e proprie lati B nelle edizioni fisiche limitate dei singoli in vinile da 7 pollici di Rock Music, SS26 e Camera, oltre che nel cofanetto completo. Non erano, tuttavia, ancora ufficialmente disponibili per l’acquisto in formato digitale fino a domenica 26 luglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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