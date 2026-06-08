Charli XCX ha annunciato un tour in Nord America che si svolgerà nelle arene entro la fine dell’anno. L’evento è organizzato da Live Nation e promuove il suo nuovo album, Music, Fashion, Film. La cantante britannica tornerà a esibirsi dal vivo dopo un periodo di assenza, portando in scena le canzoni del suo ultimo progetto. Le date del tour saranno comunicate prossimamente.

Charli XCX sta tornando per davvero: la cantautrice britannica ha annunciato un tour nordamericano nelle arene entro la fine dell’anno, a supporto del suo nuovo album, Music, Fashion, Film, promosso da Live Nation. La tournèe prenderà il via l’11 settembre alla Xfinity Mobile Arena di Philadelphia e, ad accompagnarla come band di supporto, saranno gli Underscores. Il suo viaggio negli Stati Uniti e in Canada includerà anche due serate al Barclays Center di Brooklyn, oltre a tappe a Toronto, Boston, Washington D.C., Atlanta, San Diego, Los Angeles e Glendale, in Arizona, prima di concludersi il 23 ottobre alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Charli XCX ha annunciato un tour in Nord America a supporto dell’album “Music, Fashion, Film”

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