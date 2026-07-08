Charli XCX ha deciso di offrire ai suoi fan più accaniti l’opportunità di ascoltare il suo settimo album in studio -intitolato Music, Fashion, Film, in uscita il 24 luglio per Atlantic Records – in anteprima rispetto al resto del mondo. La cantante britannica ha annunciato venticinque listening party in tutto il mondo, ospitati presso cinema indipendenti in Nord America, Regno Unito, Europa, Brasile, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. «Voglio farvi ascoltare il mio album», ha scritto l’artista su Instagram, parlando degli eventi in programma da giovedì 9 a sabato 11 luglio. In linea con la sua estetica indipendente, Charli ospiterà gli... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Charli XCX ha annunciato dei listening party dell’album “Music, Fashion, Film” in 25 città di tutto il mondo

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Charli xcx has announced a worldwide run of listening parties to preview her forthcoming

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