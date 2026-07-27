2026-07-27 11:26:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Il Cagliari non cambia priorità e resta focalizzato sull’attacco. Il preferito è sempre Kieron Bowie (23) del Verona, per il quale è in atto una sfida con il Sassuolo. L’Hellas valuta lo scozzese 12 milioni di euro e non è disposto a concedere sconti. Le alternative restano così Willem Geubbels (24) del Paris FC, cercato in passato anche dal Lecce, e Mihailo Ivanovic (21), talento serbo in forza al Millwall. Nel frattempo è scoppiato il caso Sebastiano Esposito (24): l’agente dell’attaccante si è mosso per trovare una nuova sistemazione dopo il mancato accordo sul rinnovo, conseguenza delle richieste dello stesso manager che il Cagliari ha considerato molto alte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Calciomercato, Salah al Besiktas di Italiano. E il Real spende 100 milioni per il 19 enne Diomande

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Real, è fatta per Diomande: al Lipsia 100 milioniYann Diomande lascia il Lipsia e si trasferisce al Real Madrid per circa 100 milioni di euro.

Real Madrid, assalto a Diomandé: offerta da 100 milioni al Lipsia, ma arriva il primo noIl Real Madrid ha presentato un'offerta da 100 milioni di euro al Lipsia per il centrocampista Diomandé, ma il club tedesco ha rifiutato la proposta.

Temi più discussi: Salah va da Italiano: colpo del Besiktas, super ingaggio da 10 milioni per un anno; Salah al Besiktas, atteso l'annuncio: emergono dettagli decisivi. E Italiano insiste per Vlahovic; MERCATO - Schira: Besiktas-Salah, accordo di massima per un contratto fino al 2027, Italiano spinge per avere l'ex Liverpool.

Italiano si prepara ad accogliere un pezzo da 90: Salah è a un passo dal BesiktasMohamed Salah potrebbe presto iniziare una nuova avventura in Turchia. Secondo le informazioni riportate dalla stampa turca ed inglese, l'ex esterno del Liverpool, della Roma, del Chelsea e della ... tuttomercatoweb.com

Salah vicino al Besiktas, si è ridotto l'ingaggio: gongola ItalianoMomo Salah ha deciso di ripartire dal campionato turco dopo l'addio al Liverpool, ad un passo l'accordo con il Besiktas di Italiano. areanapoli.it