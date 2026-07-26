Yann Diomande lascia il Lipsia e si trasferisce al Real Madrid per circa 100 milioni di euro. Il calciatore ivoriano, protagonista durante il Mondiale, firma con il club spagnolo. La cifra richiesta supera di molto le precedenti offerte e rappresenta uno dei trasferimenti più costosi di questa sessione di mercato. La trattativa si è conclusa con successo nelle ultime ore.

Un dei talenti che più si è messo in luce nel corso del Mondiale ha trovato la sua nuova sqaudra: Yann Diomande sarà un calciatore del Real Madrid. L'esteerno ivoriano lascia il Lipsia per una cifra monstre, intorno ai 100 milioni di euro. Battuta la concorrenza del Psg che da settimane seguiva il gioiellino classe 2006. Una volta capito di non poter arrivare a Olise, Florentino Perez ha deciso di virare su Diomande per regalare da subito un nuovo esterno a Jose Mourinho. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Real, è fatta per Diomande: al Lipsia 100 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

YAN DIOMANDE TO REAL MADRID FOR €100M+!! INSANE DEAL REACTION

Notizie e thread social correlati

Real Madrid, assalto a Diomandé: offerta da 100 milioni al Lipsia, ma arriva il primo noIl Real Madrid ha presentato un'offerta da 100 milioni di euro al Lipsia per il centrocampista Diomandé, ma il club tedesco ha rifiutato la proposta.

Il mercato a parte del Real Madrid: 100 milioni per Diomande del LipsiaIl Real Madrid sta considerando un'offerta da 100 milioni di euro per l’attaccante del Lipsia, che ha brillato al Mondiale con la Costa d’Avorio.

Temi più discussi: Romano - Bologna, è fatta per questo difensore dal Real Oviedo: le cifre e i dettagli dell'accordo; Il Psg è pronto a rovinare i piani del Real Madrid per Rodri: gli scenari; Olise-Real Madrid, cosa c'è di vero: l'offerta monstre, lo sponsor Mbappé, gli ostacoli all'operazione; I 27 che hanno giocato sia con Messi che con CR7.

#Fiorentina è fatta per Valdepenas: le cifre x.com

Calciomercato diretta oggi: Summerville-Al Hilal, è fatta. L'Inter tratta Romero, Rodri verso il Real Madrid. Romagnoli fa le visite con la LazioCalciomercato live, le trattative di oggi mercoledì 22 luglio 2026. Summerville si allontana dalla Roma, l'Al-Hilal si è inserita con decisione. L'ultima parola ... ilmessaggero.it

È fatta per il clamoroso ritorno di Mourinho: i dettagliMourinho sarà il prossimo allenatore del Real Madrid. Fabrizio Romano dà per concluso l’accordo tra il tecnico portoghese e il club presieduto da Florentino Perez, il quale voleva a tutti i costi ... calciomercato.it