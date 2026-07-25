Il Real Madrid ha presentato un'offerta da 100 milioni di euro al Lipsia per il centrocampista Diomandé, ma il club tedesco ha rifiutato la proposta. La squadra spagnola cerca di rinforzare il reparto offensivo, mentre il Lipsia si è opposto alla cessione del giocatore. Non ci sono stati ulteriori sviluppi sulla trattativa, che al momento rimane in stand-by.

Real Madrid, nuovo obiettivo per l’attacco di Mourinho: inserimento e super offerta per Diomandé, ma il Lipsia tiene duro. Il Real Madrid continua a lavorare sul mercato per rinforzare ulteriormente un reparto offensivo già ricco di stelle. Con Bellingham, Vinicius e Mbappé al centro del progetto, il club spagnolo cerca un nuovo profilo per la corsia destra, capace di aggiungere qualità, velocità e imprevedibilità alla squadra di José Mourinho. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La pista Michael Olise resta complicatissima e, per questo motivo, Florentino Perez avrebbe deciso di guardare altrove. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Real Madrid, assalto a Diomandé: offerta da 100 milioni al Lipsia, ma arriva il primo no

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

REAL MADRID BID €100M FOR DIOMANDÉ! CLUB-TO-CLUB TALKS UNDERWAY

Notizie e thread social correlati

Fabrizio Romano conferma l’offerta Diomande da 100 milioni del Liverpool respinta dal LipsiaL’RB Lipsia ha respinto un’offerta di 100 milioni di euro del Liverpool per l’ala Yan Diomande.

Liverpool, parte l'assalto a Diomande: no alla prima offerta da 100 milioniIl Liverpool ha presentato una prima offerta di 100 milioni di euro per l'acquisto di Yan Diomande, esterno del Lipsia e protagonista al Mondiale con...

Argomenti più discussi: Real Madrid, l'obiettivo a sorpresa è Yan Diomandé: trattativa in corso con il Lipsia; Ossessione Real Madrid: Olise rompe con il Bayern e spinge per sbarcare al Bernabéu; TRIBUNA.COM * SERIE A: ROMA, SPUNTA IL NOME DI ENDRICK PER L'ATTACCO! IL REAL MADRID LO CEDE SOLO AD UNA CONDIZIONE; Due del Real guidano l’assalto a Rodri nonostante timori del presidente.

Real Madrid, assalto a Diomandé: trattativa aperta con il LipsiaIl Real Madrid accelera per Diomandé dopo il Mondiale: avviati i contatti con il Lipsia, mentre sfuma definitivamente la pista che portava a Olise. tuttojuve.com