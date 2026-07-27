Due bar-pasticceria sono stati sospesi a Catania dopo controlli dei carabinieri e del Nucleo ispettorato del lavoro. Durante le verifiche sono stati trovati lavoratori in nero e violazioni sulla sicurezza. Le attività sono state temporaneamente chiuse in attesa di eventuali provvedimenti. I controlli hanno coinvolto le due strutture e sono stati effettuati nell’ambito di operazioni contro il lavoro irregolare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei carabinieri contro il lavoro irregolare. Due bar-pasticceria di Catania sono stati sottoposti a sospensione dell’attività imprenditoriale al termine di una serie di controlli effettuati dai carabinieri della stazione di piazza Dante insieme al Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Catania. Le verifiche rientrano nell’ambito delle operazioni mirate a contrastare il lavoro sommerso, il caporalato e le violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al settore turistico e della ristorazione. Irregolarità sul personale e mancata sorveglianza sanitaria. Durante le ispezioni sarebbero emerse diverse criticità legate sia alla gestione dei dipendenti sia al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Dayitalianews.com - Catania, sospesa l’attività di due bar-pasticceria: scoperti lavoratori in nero e violazioni sulla sicurezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Catania: la task force coordinata dalla Polizia sanziona 2 locali per circa 24 mila euro

Notizie e thread social correlati

Catania, controlli in un centro scommesse ai Cappuccini: scoperti lavoratori in nero e violazioni sulla sicurezzaI Carabinieri hanno effettuato un controllo in un centro scommesse nel quartiere Cappuccini di Catania.

Paternò, i Carabinieri per la sicurezza sui luoghi di lavoro: sospesa una attività, scoperti 4 lavoratori “in nero” e denunciata la titolareDurante controlli presso un’attività commerciale a Paternò, i Carabinieri hanno sospeso l’attività, rilevando quattro lavoratori irregolari e...

Temi più discussi: SOSPESA PER 10 GIORNI DALLA POLIZIA DI STATO L’ATTIVITÀ DI UN BAR- TABACCHI DI UNA FRAZIONE DI ACIREALE: ERA DIVENTATO UN ABITUALE RITROVO DI PREGIUDICATI. - Questura di Catania | Polizia di Stato; Catania, sospesa per 7 giorni attività di chiosco bar, considerato ritrovo di pregiudicati; Controlli amministrativi in due locali di Bronte: nessuna irregolarità riscontrata; Controlli nei lidi della Playa: sanzioni per oltre 40 mila euro, chiusa una trattoria.

Catania, sospesa per 7 giorni l’attività di un chiosco-bar: era ritrovo abituale di pregiudicati dlvr.it/TTbSJl x.com

Catania, sospesa per 7 giorni l’attività di un chiosco-bar: era ritrovo abituale di pregiudicatiA notificare il provvedimento al gestore del bar sono stati gli agenti del Commissariato Librino che hanno apposto i sigilli dopo aver effettuato più accertamenti in un ampio arco temporale. ilsicilia.it

Catania, chiuso un chiosco-bar ritrovo di pregiudicati: Rischio per la pubblica sicurezzaSospesa per sette giorni l’attività di un chiosco-bar diventato ritrovo abituale di pregiudicati in corso Indipendenza a Catania. meridionews.it