Catania controlli in un centro scommesse ai Cappuccini | scoperti lavoratori in nero e violazioni sulla sicurezza
I Carabinieri hanno effettuato un controllo in un centro scommesse nel quartiere Cappuccini di Catania. Durante l’ispezione sono stati trovati alcuni lavoratori privi di contratto regolare e sono state riscontrate diverse violazioni delle norme sulla sicurezza. Sono stati sequestrati documenti e apparecchiature, mentre alcune persone sono state identificate come non in regola con le norme sul lavoro. L’attività di controllo è proseguita con ulteriori verifiche sul rispetto delle normative vigenti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Ispezione dei Carabinieri in un centro scommesse del quartiere Cappuccini. Controlli serrati dei Carabinieri nel quartiere Cappuccini di Catania nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro irregolare e di verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Al termine di un’ispezione effettuata dai militari della stazione di Piazza Dante insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, sono emerse diverse irregolarità all’interno di un bar adibito anche a centro scommesse. Per questo motivo una 26enne catanese, titolare dell’attività, è stata deferita all’Autorità giudiziaria, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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