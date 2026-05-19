Catania controlli in un centro scommesse ai Cappuccini | scoperti lavoratori in nero e violazioni sulla sicurezza

I Carabinieri hanno effettuato un controllo in un centro scommesse nel quartiere Cappuccini di Catania. Durante l’ispezione sono stati trovati alcuni lavoratori privi di contratto regolare e sono state riscontrate diverse violazioni delle norme sulla sicurezza. Sono stati sequestrati documenti e apparecchiature, mentre alcune persone sono state identificate come non in regola con le norme sul lavoro. L’attività di controllo è proseguita con ulteriori verifiche sul rispetto delle normative vigenti.

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