Paternò i Carabinieri per la sicurezza sui luoghi di lavoro | sospesa una attività scoperti 4 lavoratori in nero e denunciata la titolare

Da dayitalianews.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante controlli presso un’attività commerciale a Paternò, i Carabinieri hanno sospeso l’attività, rilevando quattro lavoratori irregolari e denunciando la titolare. I militari del Nucleo Operativo e dell'Ispettorato del Lavoro di Catania hanno condotto ispezioni nei locali commerciali della zona. L’intervento ha portato anche alla scoperta di mancate comunicazioni contributive e di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS I Carabinieri del Nucleo Operativo Sez. Operativa della Compagnia di Paternò in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, sono stati impegnati in accessi ispettivi presso attività commerciali, nel territorio di Paternò. Con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro i militari dell’Arma hanno controllato, tra le altre, un’attività commerciale dedita alla panificazione in centro. Al termine dell’accesso ispettivo gli operanti, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, e, ferma restando la presunzione d’innocenza... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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