Castro come Retegui | Gasperini può riuscirci ancora

Santiago Castro è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Roma: al Bologna oltre 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, con Artem Dovbyk pronto ad effettuare il percorso inverso. Gasperini ha il suo nuovo centravanti, che proverà a trasformare in una macchina da gol come già riuscitogli con altre punte in passato, come ad esempio Retegui. Toto e Chapita: numeri simili prima di incontrare Gasperini. Entrambi attaccanti, entrambi italo-argentini, entrambi provenienti da una squadra rossoblu: i parallelismi tra Mateo Retegui e Santiago Castro sono immediati. El Chapita si trasferì all’Atalanta alla corte di Gasperini nell’estate 2024, per sostituire l’infortunato Scamacca. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Dopo Retegui tocca a Castro: il Toto da Gasp per il definitivo salto di qualitàLa Roma è vicina ad acquistare Santiago Castro, attaccante classe 2004 che da due anni gioca a Bologna.

Perché la Roma vuole chiudere il colpo Castro dal Bologna: per Gasperini è l’attaccante idealeLa Roma sta cercando di concludere l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna, nonostante la presenza di Malen in rosa.

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