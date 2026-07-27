Castro come Retegui | Gasperini può riuscirci ancora

Da sololaroma.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il trasferimento di Santiago Castro alla Roma si avvicina, con il Bologna che riceverà oltre 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Contestualmente, Artem Dovbyk si sposterà in direzione opposta, completando lo scambio tra le due squadre.

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Santiago Castro è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Roma: al Bologna oltre 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, con Artem Dovbyk pronto ad effettuare il percorso inverso. Gasperini ha il suo nuovo centravanti, che proverà a trasformare in una macchina da gol come già riuscitogli con altre punte in passato, come ad esempio Retegui. Toto e Chapita: numeri simili prima di incontrare Gasperini. Entrambi attaccanti, entrambi italo-argentini, entrambi provenienti da una squadra rossoblu: i parallelismi tra Mateo Retegui e Santiago Castro sono immediati. El Chapita si trasferì all’Atalanta alla corte di Gasperini nell’estate 2024, per sostituire l’infortunato Scamacca. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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