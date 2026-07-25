Perché la Roma vuole chiudere il colpo Castro dal Bologna | per Gasperini è l'attaccante ideale

La Roma sta cercando di concludere l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna, nonostante la presenza di Malen in rosa. Il tecnico Gasperini considera Castro l'attaccante ideale per il suo schema. La trattativa è in corso, ma non sono stati resi noti dettagli sui tempi o sulle cifre dell'accordo. La società giallorossa ha deciso di rafforzare il reparto offensivo con l'obiettivo di migliorare le opzioni a disposizione.

La Roma sta spingendo per chiudere l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. I motivi che hanno spinto Gasperini a puntare su di lui nonostante Malen in rosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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