La Roma è vicina ad acquistare Santiago Castro, attaccante classe 2004 che da due anni gioca a Bologna. L’accordo con il club emiliano è in fase avanzata e potrebbe essere definito a breve. Il trasferimento avviene dopo l’ingaggio di Retegui, con Gasperini che punta a rinforzare l’attacco della squadra. La trattativa è in fase conclusiva, ma ancora non ci sono comunicati ufficiali.

Dopo tanti “what if” e tanti sogni sfumati, il primo colpo per Gian Piero Gasperini è finalmente vicinissimo. La Roma infatti è a un passo da Santiago Castro, classe 2004, attaccante da due anni a Bologna., L'argentino è un attaccante moderno: capace fuori dall’area di rigore e rapace al suo interno. Molto forte di testa, deve migliorare nella continuità e sotto porta. Ma per questo c’è Gasp, l’uomo che ha portato Retegui, che a Genova segnò meno di Castro a Bologna, quasi a quadruplicare i suoi gol in una sola stagione a Bergamo.D’amico porta il suo primo colpo nella nuova piazza, in attesa dell’esterno che arriverà nei prossimi giorni e che oscilla ancora tra diversi nomi dopo le delusioni Greenwood e Summerville, non arrivati a Roma per le cifre esorbitanti spese da Fenerbahce e Al Hilal. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Dopo Retegui tocca a Castro: il Toto da Gasp per il definitivo salto di qualità

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