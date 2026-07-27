La dodicesima edizione del Castiglioni Film Festival si è conclusa dopo quattro giorni a Castiglion Fiorentino, dal 23 al 26 luglio. La rassegna ha accolto ospiti italiani e internazionali del cinema, attirando numerosi appassionati e giovani professionisti del settore. La manifestazione si è svolta nel borgo toscano, con proiezioni e incontri culturali. La kermesse ha registrato una partecipazione rilevante, confermandosi come appuntamento di rilievo nel panorama cinematografico locale.

Arezzo, 27 luglio 2026 – Si è conclusa la dodicesima edizione del Castiglioni Film Festival l a quattro gironi di cinema che dal 23 al 26 luglio ha portato nel borgo toscano ospiti noti del panorama cinematografico italiano e internazionale e molti appassionati e giovani addetti ai lavori. Il regista Mario Martone, premiato alla carriera durante la serata di sabato dal Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, l’attore Sergio Romano, intervenuto insieme ai produttori Gregorio Paonessa e Marta Donzelli, il regista francese Olivier Assayas e la regista Valentina Bertani, hanno infatti accompagnato le proiezioni dei film al Cassero e si sono intrattenuti con il pubblico presente durante i dibattiti moderati da Giulia Calvani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castiglioni Film Festival, grande successo per la quattro giorni di cinema a Castiglion Fiorentino

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