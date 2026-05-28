Al via la prima edizione di Mercogliano Film Festival | tre giorni di grande cinema cultura e ospiti internazionali
Il Mercogliano Film Festival si svolge per tre giorni e si concentra sulla promozione del cinema indipendente e delle arti visive contemporanee. La manifestazione, alla sua prima edizione, coinvolge ospiti internazionali e si rivolge a un pubblico interessato ai nuovi linguaggi del grande schermo. È una iniziativa di carattere nazionale dedicata alla cultura cinematografica e artistica.
Prende il via la prima attesissima edizione del Mercogliano Film Festival, una manifestazione culturale di respiro nazionale interamente dedicata alla promozione del cinema indipendente, dei nuovi linguaggi del grande schermo e delle arti visive contemporanee. L’evento, che si articolerà su tre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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