Al via la prima edizione di Mercogliano Film Festival | tre giorni di grande cinema cultura e ospiti internazionali

Da avellinotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Mercogliano Film Festival si svolge per tre giorni e si concentra sulla promozione del cinema indipendente e delle arti visive contemporanee. La manifestazione, alla sua prima edizione, coinvolge ospiti internazionali e si rivolge a un pubblico interessato ai nuovi linguaggi del grande schermo. È una iniziativa di carattere nazionale dedicata alla cultura cinematografica e artistica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prende il via la prima attesissima edizione del Mercogliano Film Festival, una manifestazione culturale di respiro nazionale interamente dedicata alla promozione del cinema indipendente, dei nuovi linguaggi del grande schermo e delle arti visive contemporanee. L’evento, che si articolerà su tre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mare di Libri, il programma della diciannovesima edizione: tre giorni, 50 appuntamenti e ospiti internazionaliDal 12 al 14 giugno si svolge a Rimini la diciannovesima edizione di Mare di Libri, il festival dedicato ai giovani lettori.

Love Film Festival. Tre giorni da vivere con grandi ospitiIl Love Film Festival si svolge in tre giorni caratterizzati da proiezioni in anticipo, incontri con vari ospiti e presentazioni di libri.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web