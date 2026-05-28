Al via la prima edizione di Mercogliano Film Festival | tre giorni di grande cinema cultura e ospiti internazionali

Notizia in breve

Il Mercogliano Film Festival si svolge per tre giorni e si concentra sulla promozione del cinema indipendente e delle arti visive contemporanee. La manifestazione, alla sua prima edizione, coinvolge ospiti internazionali e si rivolge a un pubblico interessato ai nuovi linguaggi del grande schermo. È una iniziativa di carattere nazionale dedicata alla cultura cinematografica e artistica.