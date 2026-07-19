Giffoni Film Festival quando il cinema diventa strumento didattico nelle scuole | oltre 600mila studenti la più grande aula di cinema d’Italia
Oltre 600.000 studenti hanno partecipato a iniziative collegate al Giffoni Film Festival, che si svolge ogni luglio in una cittadina campana. L'evento non si limita alle proiezioni, ma coinvolge anche programmi didattici nelle scuole, trasformando il festival in una grande aula di cinema. Questa attività si svolge durante tutto l'anno scolastico, coinvolgendo studenti di diverse regioni italiane. Il progetto mira a integrare il cinema come strumento educativo nelle scuole.
Il Giffoni Film Festival non è solo l'appuntamento estivo che ogni luglio trasforma la cittadina campana in capitale mondiale del cinema per ragazzi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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