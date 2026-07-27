Castellanza (Varese) – È ufficialmente iniziata la stagione 2026-2027 della Castellanzese, con i giocatori che si sono ritrovati allo stadio "Giovanni Provasi" di buon mattino per completare le ultime formalità e cominciare a lavorare sul campo. Nella mattinata di oggi, lunedì 27 Luglio i neroverdi hanno incontrato il Responsabile dell'Area Tecnica Andrea Gritti e preso il primo contatto con lo staff tecnico: l'allenatore Francesco Bolzoni, i Preparatori Atletici Stefano Faletti e Alessandro Sciuccati, l'allenatore dei portieri Luca Morlin e il fisioterapista Fabio Galimberti. Il discorso iniziale del Responsabile dell'Area Tecnica Andrea Gritti ha aperto la stagione, con i giocatori schierati in cerchio all'interno dello stadio che sarà la loro casa per tutto l'anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castellanzese, al via la nuova stagione: giocherà in Eccellenza o in serie D?

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HIGHLIGHTS Castellanzese 2-0 Villa Valle - Serie D 2025/2026 - 24ª giornata

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