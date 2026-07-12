La Castellanzese spera di ottenere il ripescaggio in Serie D, mentre l’Eccellenza sembra ormai irraggiungibile. Tra le tredici squadre che cercano di entrare, solo quattro posti sono disponibili. La squadra lombarda è tra le pretendenti a riapprodare in quarta serie, in una corsa serrata per occupare uno di quei pochi posti liberi. La situazione resta molto aperta, con i risultati delle ultime gare determinanti.

Le pretendenti sono tredici, i posti a disposizione quattro. La porta che immette verso il ripescaggio in Serie D è stretta. E, tra coloro che sperano di varcarla e di accomodarsi di nuovo in quarta serie, vi è la Castellanzese. Reduci da una retrocessione dopo sette stagioni di fila in D per effetto della sconfitta ai playout con la Varesina, la squadra neroverde ha presentato domanda di riammissione: domanda già accettata dall. E, a quanto trapela dalle prime indiscrezioni, nella graduatoria sarebbe tra le prime posizioni. Nella città appoggiata tra Legnano e Busto Arsizio, quindi, la piantina della speranza continua a ricevere acqua. Come detto, le società che vorrebbero ripartire dalla D sono tredici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie D. Castellanzese, aria di ripescaggio. L’Eccellenza è sempre più lontana

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