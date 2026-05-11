Serie D Breno e Castellanzese in Eccellenza Il Milan Futuro cade a Verona ai supplementari

Domenica di risultati decisivi in Serie D: il Breno e la Castellanzese hanno ottenuto la promozione in Eccellenza, mentre il Milan Futuro ha perso ai supplementari contro una squadra di Verona. Le partite di spareggio hanno determinato le squadre che salgono e quelle che retrocedono, chiudendo così il campionato in modo definitivo. Le gare si sono svolte nelle ultime ore, lasciando poche certezze sul futuro delle squadre coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Domenica di verdetti in Serie D, con gli spareggi per rimanere in categoria a farla da protagonisti. Dopo il playout del girone B, il Pavia si salva contro il Breno vincendo di misura e la Castellanzese viene sconfitta, con un uomo in meno, dalla Varesina (1-2) retrocedendo in Eccellenza al termine del derby in scena al Provasi. La Castellanzese del presidente Affetti, club che ha festeggiato i 100 anni nel 2021, saluta la D dopo 7 anni di permanenza in questo torneo. Allo stadio Voltini, per lo spareggio concernente il girone D, il Crema affrontava invece la formazione riminese del Tropical Coriano ed è riuscito a conquistare la permanenza per un altro anno nel quarto campionato nazionale per importanza, grazie al successo rimediato davanti ai propri sostenitori per 2-0.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D, Breno e Castellanzese in Eccellenza. Il Milan Futuro cade a Verona ai supplementari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Serie D, Castellanzese-Milan Futuro: calcio d’inizio alle 15:00 | Live NewsCastellanzese: Frigerio, Gritti, Chessa, Castelletto, Vernocchi, Lacchini, Rusconi, Airaghi, Oleoni, Boccadamo, Guerrisi. Serie D: Cannara cade e scende in Eccellenza, l’Orvietana ai playout? Cosa scoprirai Come farà l'Orvietana a superare i playout contro il Poggibonsi? Chi ha sancito la caduta definitiva del Cannara in Eccellenza?... Argomenti più discussi: Tabellino partita Breno vs Milan Futuro; Milan Futuro-Vogherese, Serie D 2025/2026: Match Preview; Serie D, al via la post-season: il programma gare del 9 e 10 maggio. Rinviati al 17 maggio i playoff del Girone C e i playout del Girone F; Girone B, post season anche per Casatese Merate e Leon. Milan Futuro in corsa. Primo ostacolo il Chievo. Savoia e Desenzano in C. Milan Futuro (10-1) e Ligorna (9-1) show. #LND #SerieD - x.com x.com