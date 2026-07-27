Il Napoli si prepara a iniziare il ritiro a Castel di Sangro, dopo aver concluso quello di Dimaro. Il sindaco del comune ha dichiarato che, con il nuovo contratto, la squadra può restare in città anche un mese. Non sono stati forniti dettagli sul contratto o sulla durata esatta del soggiorno. La squadra arriverà nei prossimi giorni e si allenerà in Abruzzo per il periodo stabilito.

Archiviato il ritiro di Dimaro, il Napoli è pronto per iniziare quello di Castel di Sangro. Ad introdurre i giorni in Abruzzo dei partenopei, esattamente ai microfni di Prima Tivvù, ci ha pensato Angelo Carus o (sindaco del comune abruzzese) Il sindaco di Castel di Sangro sul nuovo contratto del Napoli. Sul nuovo contratto “Con il nuovo contratto il Napoli ha un mese a disposizione. Quindi potrebbe venire per un mese a Castel di Sangro, volendo. Sempre con lo stesso compenso? No, quello lo abbiamo ridefinito in relazione al numero dei giorni. Fondamentalmente soltanto la parte ricettiva andrebbe a incidere, che sarebbe una competenza loro a quel punto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Castel di Sangro, il sindaco: “Col nuovo contratto il Napoli può stare da noi un mese”

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