Napoli novità per la festa del 1° agosto | l’indizio arriva da Castel di Sangro

Il 1° agosto, la squadra di calcio lascerà Castel di Sangro per tornare a Napoli. La notizia è stata comunicata dal sindaco della città, che ha confermato la fine del ritiro estivo in Abruzzo. La squadra si preparava in questa località da alcune settimane, ma l’addio è stato annunciato ufficialmente. La celebrazione del centenario del club si svolgerà quindi a Napoli.

La squadra azzurra lascerà Castel di Sangro il primo agosto per tornare a Napoli e celebrare il centenario del club. L’anticipazione arriva dal Sindaco Angelo Caruso, che ha confermato l’interruzione del ritiro estivo in Abruzzo. Napoli: la festa del centenario richiama gli azzurri a casa. Il Sindaco di Castel di Sangro ha dichiarato a Canale 9 che i festeggiamenti ufficiali si terranno nel capoluogo campano e non in Abruzzo. “Penso che la squadra non rimarrà qui. I festeggiamenti sono a Napoli ed è giusto così”. Ha spiegato Caruso. L’arrivo programmato per il 30 luglio comporterà una permanenza di soli due giorni prima della partenza, una scelta dettata dalle priorità organizzative del club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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