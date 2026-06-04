Il Napoli sceglie ancora Castel di Sangro | confermato il ritiro estivo in Abruzzo

La Regione Abruzzo ha confermato il supporto al Napoli Calcio per la stagione 2026-2027, mantenendo il ritiro estivo a Castel di Sangro. La squadra continuerà ad allenarsi nella località abruzzese anche nella prossima estate, come avvenuto nelle stagioni precedenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla regione, che ha rinnovato il proprio sostegno alla collaborazione con il club. La scelta di Castel di Sangro per il ritiro estivo si ripete da diversi anni.

La Regione Abruzzo rinnova il proprio sostegno alla collaborazione con il Napoli Calcio, confermando anche per la stagione 2026-2027 il ritiro estivo della squadra azzurra a Castel di Sangro.L'annuncio è arrivato alla presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, che si è svolta oggi a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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