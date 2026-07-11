West Nile primo caso a Latina | ricoverato il paziente è in buone condizioni

È stato confermato il primo caso di febbre da West Nile nel Lazio. Il paziente, di 29 anni e residente a Latina, è stato ricoverato e si trova in buone condizioni. Non ha effettuato viaggi all’estero né spostamenti in altre regioni nelle settimane precedenti al contagio. La diagnosi è stata comunicata dalle autorità sanitarie locali.

Registrato il primo caso di febbre da West Nile nel Lazio. Si tratta di un paziente di 29 anni, residente a Latina, che nelle settimane precedenti al contagio non aveva effettuato viaggi all'estero né spostamenti in altre regioni. Quindi di tratta di un caso autoctono. E la zona è la stessa in cui lo scorso anno si registrò il focolaio più acceso nel Lazio, che alla fine di ottobre - secondo i dati del bollettino periodico del Istituto superiore di sanità - contava 19 decessi e 263 contagi: 15 a Frosinone e provincia, 216 nella zona pontina e 32 a Roma e hinterland. Il ragazzo contagiato dalla puntura della zanzara infetta ha cominciato ad avere febbre lo scorso giovedì, il 2 luglio, e dopo tre giorni ha notato la comparsa di rash cutaneo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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LATINA: WEST NILE, PRIMO CASO IN PROVINCIA

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