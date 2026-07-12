Il presidente del Senato ha commentato sui social un post che riguarda le dichiarazioni di una esponente politica. La Russa ha scritto “Che imbarazzo” riferendosi a una vicenda in cui la stessa politica aveva accusato il governo precedente, e ora si chiede se ci siano scuse da parte sua. La discussione si concentra su accuse e risposte pubbliche tra le parti politiche, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle dichiarazioni.

“Che imbarazzo”, sono le due parole che il presidente del Senato Ignazio La Russa utilizza per commentare un post sui social in cui rilancia l’intervento di Elly Schlein al congresso del Partito socialista europeo in cui la segretaria del Pd esprimeva solidarietà a Sigfrido Ranucci, nell’ottobre scorso, dicendo: “ La democrazia è a rischio, la libertà di parola è a rischio quando l’estrema destra è al governo”. Oggi che le indagini sull’attentato a Ranucci hanno preso una direzione surreale, quasi ridicola, con l’ipotesi di un ruolo svolto dall’amico dello stesso giornalista, Walter Lavitola, La Russa ironizza su quell’allarme democratico sul governo di “estrema destra” chiamato in causa, in una sede europea, per spiegare il contesto nel quale era maturato l’attentato al conduttore di “Report”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bomba boomerang su Ranucci, FdI asfalta la Schlein. “Accusò il governo Meloni, ora si scusi” (video)

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