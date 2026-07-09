Spionaggio l’Italia espelle due addetti militari russi L’ambasciatore Paramonov | L’Italia non ha leader come Putin e Lavrov
L’Italia ha espulso due addetti militari russi nell’ambito di un’indagine su presunti atti di spionaggio. L’ambasciatore russo ha commentato che l’Italia non possiede leader simili a Putin e Lavrov. Nel procedimento legale, un ex membro dei servizi segreti italiani è stato arrestato, mentre l’inchiesta si estende alla sfera diplomatica. Non sono state rese note le date precise delle espulsioni o i dettagli dell’indagine in corso.
L’inchiesta sul presunto spionaggio che ha portato all’arresto di un ex appartenente ai servizi segreti italiani si sposta sul terreno della diplomazia. L’ espulsione dall’Italia di due addetti militari dell’ambasciata russa, ritenuti coinvolti nell’attività di intelligence contestata dagli investigatori, ha innescato un confronto tra Roma e Mosca, con l’ambasciatore Alexei Paramonov che attacca il governo italiano e il ministro degli Esteri Antonio Tajani che difende la decisione della Farnesina. Il diplomatico russo è stato convocato al ministero degli Affari Esteri dopo l’annuncio dell’espulsione dei due funzionari dell’ambasciata. Al... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Spionaggio, l'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa. Mosca: Risponderemo
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