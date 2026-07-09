Notizia in breve

L’Italia ha espulso due addetti militari russi nell’ambito di un’indagine su presunti atti di spionaggio. L’ambasciatore russo ha commentato che l’Italia non possiede leader simili a Putin e Lavrov. Nel procedimento legale, un ex membro dei servizi segreti italiani è stato arrestato, mentre l’inchiesta si estende alla sfera diplomatica. Non sono state rese note le date precise delle espulsioni o i dettagli dell’indagine in corso.