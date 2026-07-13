Il caso di Polymarket in lista nera perché l’Agenzia delle Dogane lo ha bloccato in Italia I milioni per la Lazio il rivale Kalshi e le accuse

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha nuovamente bloccato l'accesso a Polymarket in Italia, rendendo la piattaforma inaccessibile senza l'uso di una VPN. La decisione riguarda anche altri siti di prediction market e si basa su una lista di piattaforme da oscurare, già utilizzata lo scorso ottobre. La piattaforma era stata precedentemente in elenco e ora è stata nuovamente inserita, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle motivazioni.

Polymarket è di nuovo inaccessibile dall’Italia, almeno senza una Vpn. L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rimesso la piattaforma di prediction market nell’elenco dei siti da oscurare, la stessa lista in cui il portale era già finito lo scorso ottobre. La notizia, riportata da Agimeg e ripresa da Il Sole 24 Ore, riapre un fascicolo mai davvero chiuso, e stavolta il punto più delicato riguarda gli accordi commerciali firmati dalla società negli ultimi mesi, a partire dalla sponsorizzazione da 22 milioni di dollari con la S.S. Lazio. Cosa ha deciso l’Agenzia delle Dogane. Il provvedimento dell’ADM inserisce il dominio polymarket.com tra i siti di gioco non autorizzati, obbligando i fornitori di connettività a bloccarne l’accesso agli utenti italiani. 🔗 Leggi su Open.online

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