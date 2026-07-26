Il 31 luglio 2026 rappresenta la scadenza per la rottamazione quater e la nuova rottamazione quinquies. Chi non effettua il pagamento entro questa data rischia di perdere le agevolazioni previste, come la riduzione delle sanzioni e gli eventuali piani di rateizzazione. La mancata regolarizzazione potrebbe comportare l’avvio di procedure di riscossione coattiva. La data è valida sia per i debiti già oggetto di rottamazione sia per quelli inclusi nelle nuove disposizioni.

Il 31 luglio 2026 è una data da segnare con attenzione per chi ha aderito alla rottamazione quater e per chi rientra nella nuova rottamazione quinquies. In entrambi i casi, il corretto versamento delle somme dovute è necessario per mantenere i benefici della definizione agevolata ed evitare la decadenza. Rottamazione quater, ultima chiamata per la rata. Per la rottamazione quater, introdotta dalla legge n. 1972022, il 31 luglio coincide con la scadenza della rata prevista dal piano di rottamazione delle cartelle. Chi non paga entro questa data rischia di compromettere i benefici ottenuti con l’adesione alla misura. La normativa prevede però una tolleranza di cinque giorni, quindi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026 sono considerati tempestivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rottamazione cartelle, scadenza il 31 luglio: cosa succede se non paghi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rottamazione-quater 2026: scadenza del 31 luglio, cosa succede se non paghi

Notizie e thread social correlati

Rottamazione quater, rata in scadenza il 31 maggio: pagamento posticipato a giugnoLa rata della rottamazione quater in scadenza il 31 maggio potrà essere pagata a giugno.

Leggi anche: Rottamazione quater, prossima rata in scadenza domenica 31 maggio

Temi più discussi: Rottamazione quater, rata in scadenza a luglio 2026: scopri quando e come pagarla; La rottamazione quinquies attende le Regioni: scadenza il 31 luglio, ma regna l’incertezza; Rottamazione-quinquies: con ContiTu si scelgono le cartelle da pagare; Rottamazione-quinquies, stop il 31 luglio per Comuni e Regioni.

L'Agenzia delle Entrate smentisce il boom di cartelle a luglio e conferma la tregua estiva di agosto. Ecco i dati ufficiali sulle spedizioni e la scadenza per la rottamazione: #Fisco #AgenziaDelleEntrate #Tasse #Economia x.com

Rottamazione cartelle, scadenza il 31 luglio: cosa succede se non paghiIl 31 luglio è il termine per rottamazione quater e quinquies. Chi deve pagare, i 5 giorni di tolleranza e cosa si rischia se ci si dimentica ... quifinanza.it

Scadenze, tolleranza e mancato pagamento: tutto sulla rottamazione quinquies delle cartelle esattorialiOrmai ci siamo: la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali entra ufficialmente nella fase operativa. msn.com