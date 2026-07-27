Durante il Comic-Con di San Diego, Prime Video ha svelato il primo teaser trailer ufficiale di Carrie, offrendo al pubblico un’anteprima dell’adattamento firmato da Mike Flanagan. La serie rivisita in chiave contemporanea il famoso romanzo di Stephen King. Il panel si è poi concluso con l’intervento dello showrunner e regista, che ha annunciato la data di uscita e svelato un nuovo poster. La storia di Carrie White. La serie Carrie è incentrata su Carrie White, un’adolescente emarginata, che ha trascorso tutta la sua vita rinchiusa tra le mura di casa insieme alla madre Margaret, estremamente protettiva nei suoi confronti. Dopo la... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Carrie’: la serie tv ispirata al classico di Stephen King svela il trailer ufficiale

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