Il personaggio di Carrie, protagonista del romanzo di Stephen King, tornerà in una serie televisiva. Il progetto, prodotto da Mike Flanagan, vede un cast ancora da annunciare mentre le riprese sono in corso. La storia, già adattata in un film nel 1976, si trasforma ora in una nuova produzione per la televisione. La serie approfondirà gli eventi che coinvolgono la ragazza e il suo potere, mantenendo il focus sulla vicenda originale.

Il sangue di Carrie continuerà a scorrere in un tv show a lei dedicato. Il romanzo cult del grande Stephen King, divenuto un film memorabile nel 1976, ora traghetta sul piccolo schermo. Le paure dell’adolescenza e la vendetta cieca stanno per incalzare in una nuova trasposizione seriale. La serie tv, ora in lavorazione, sarà prodotta da Mike Flanagan. Carrie sta per tornare. La serie tv di Carrie sta prendendo forma. Mike Flanagan, già autore, tra gli altri, di Midnight Mass, La caduta della casa degli Usher e Il gioco di Gerald, si cimenterà con un altro classico dell’orrore adattando per il piccolo schermo nientemeno che il primo... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Carrie’: il cult di Stephen King diventa una serie tv. Ecco il cast del tv show prodotto da Mike Flanagan

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