Prime Video svela le prime immagini di Carrie | Stephen King in serie tv

Prime Video ha pubblicato le prime immagini di Carrie, una nuova serie Prime Original ispirata al romanzo di Stephen King del 1974. La serie è basata sull’opera letteraria e rappresenta un adattamento televisivo del romanzo. Le immagini mostrano alcuni dettagli della produzione, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla trama o sulla data di uscita. La serie si inserisce nel catalogo di Prime Video dedicato a adattamenti di opere letterarie.

Tratto dal romanzo del 1974. Prime Video ha svelato le prime immagini di Carrie, la nuova serie Prime Original ispirata al celebre romanzo d’esordio di Stephen King. La serie arriverà in esclusiva sulla piattaforma questo autunno in oltre 240 Paesi e territori nel mondo e rappresenterà il primo adattamento televisivo della storia di Carrie White. A firmare il progetto è Mike Flanagan, autore di serie come Hill House e Midnight Mass, che ha scritto la sceneggiatura, ricopre il ruolo di showrunner ed è anche produttore esecutivo e regista dei primi quattro episodi. La serie punta a offrire una rilettura contemporanea del romanzo, ampliandone personaggi e dinamiche senza perdere il nucleo emotivo della storia originale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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