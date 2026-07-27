L’attrice ha dichiarato di essere consapevole di ricevere un salario inferiore rispetto a un collega uomo, sottolineando che il problema persiste. Ha anche parlato del suo ego, definendolo forte solo per sette secondi sul red carpet, quando finge di essere sicura di sé. L’intervento si è svolto al Cineteatro Cavallera durante il festival Creuza de Mà, dedicato a cinema, musica e formazione, diretto da un regista noto da vent’anni.

A Carloforte, dentro il Cineteatro Cavallera, Crescentini è la protagonista di uno degli incontri di Creuza de Mà - Musica per Cinema, il festival diretto dal regista Gianfranco Cabiddu, che da vent’anni tiene insieme cinema, suoni, isole e formazione. In sala ci sono anche gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, per i quali il festival è un campus fuori sede: lezioni, proiezioni, incontri, mare intorno e quell’idea, come Cabiddu ama ripetere, che «dalle isole si parte e alle isole si torna». Crescentini, che proprio dal Centro Sperimentale è passata, sembra trovarsi bene in questa atmosfera di ritorno. E traccia un... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carolina Crescentini: «Sono certa di essere pagata meno di un collega uomo. C’è ancora da lottare. Il mio ego? Dura quei sette secondi sul red carpet in cui fai finta di essere figa»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sam Neill, l’uomo che sussurrava ai dinosauri: l’attore degli anni 90 che non voleva essere un divo (e preferiva le vigne ai red carpet)

Festival di Cannes 2026: Penelope Cruz torna dopo 7 anni sul red carpet di Cannes con lob baciato dal sole. I beauty look del decimo red carpet e i nostri votiAl Festival di Cannes 2026, Penelope Cruz ha fatto ritorno dopo sette anni sul red carpet, indossando un lob baciato dal sole.

Temi più discussi: Creuza De Mà, Carolina Crescentini: L'attore non deve piacersi, deve smettere di giudicarsi; La Sardegna d'inverno è un bel colpo al cuore, ora voglio scoprire l'interno più mistico dell'Isola: l'intervista a Carolina Crescentini; A Torino si gira un nuovo film (con Carolina Crescentini) sullo stigma dell'Hiv: dove sono le riprese e fino a quando; CARIGNANO - Sono in corso le riprese del film Così, all'improvviso.

Carolina Crescentini: Sono certa di essere pagata meno di un collega uomo. C’è ancora da lottare. Il mio ego? Dura quei sette secondi sul red carpet in cui fai finta di ...A Carloforte, ospite di Creuza de Mà, l'attrice ripercorre vent’anni di cinema partendo da sé: il primo ciak arrivato senza accorgersene, la paura di guardarsi troppo, i quaderni pieni di appunti, l’e ... vanityfair.it

Creuza de Mà, Carolina Crescentini: L’attore non deve piacersi, deve smettere di giudicarsiCARLOFORTE – Vent’anni di cinema e televisione, ma lo stesso entusiasmo di quando era un’allieva del Centro Sperimentale. Già da quando sale le scale del Cineteatro Cavallera di Carloforte. Carolina C ... msn.com