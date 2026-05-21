Al Festival di Cannes 2026, Penelope Cruz ha fatto ritorno dopo sette anni sul red carpet, indossando un lob baciato dal sole. Tra le protagoniste della serata ci sono anche Tilda Swinton e Demi Moore, quest’ultima sorpresa con un possibile nuovo taglio di capelli e un look in stile mise en scène. I beauty look della decima serata sono stati al centro dell’attenzione, con alcuni voti e commenti da parte di esperti e appassionati.

Sul red carpet arrivano le grandi attrici, Penelope Cruz e Tilda Swinton. Intanto Demi Moore che ama le mise en scène di nuovo ci incuriosisce con un ipotetico taglio di capelli, questa volta un lob mosso. Tutti gli altri beauty look e i nostri voti +++dropcap Dopo sette anni sfila sulla Montée des Marches Penélope Cruz, in decima serata al Festival di Cannes. La star è nel cast del film in concorso «La Bola Negra» di Calvo e Ambrossi. La sua ultima apparizione sulla scalinata è stata per Sorrow and Glory, diretto da Pedro Almodóvar. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Penelope Cruz torna dopo 7 anni sul red carpet di Cannes con lob baciato dal sole. I beauty look del decimo red carpet e i nostri voti

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A è il momento di : il red carpet dell'attrice spagnola

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